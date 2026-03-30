Jetzt plant auch Italien ein Social-Media-Verbot

Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Nutzung sozialer Netzwerke für Kinder unter 14 Jahren zu verbieten. Für ältere Minderjährige soll der Zugang nur mit „nachweisbarer“ Zustimmung der Eltern erlaubt sein. Der Entwurf umfasst fünf Artikel und basiert auf der Annahme, dass eine intensive Nutzung sozialer Medien im Entwicklungsalter negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, den Schlaf, die Konzentrationsfähigkeit und das Selbstwertgefühl haben kann. Laut Begründung können zudem Angstzustände und Depressionen gefördert sowie Cybermobbing und emotionale Manipulation begünstigt werden.