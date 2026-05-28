Lkw fing mitten im Wald Feuer: Feuerwehr rückte an

Brenzliger Einsatz für die Florianis aus Landl, Vorderthiersee, Kufstein sowie Bayrischzell aus Deutschland am Mittwochabend in Thiersee (Tiroler Bezirk Kufstein)! Ein Lkw begann mitten im Wald zu brennen. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Vollbrand.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es am Mittwoch gegen 19.50 Uhr. Dort war ein 24-jähriger Einheimischer im Bereich Hinterer Sonnberg in der Gemeinde Thiersee mit Holzladearbeiten mit einem Lkw-Ladekran beschäftigt.
Der Arbeiter stellte im Bereich des Auspuffs des Lkw einen Brand fest. Daraufhin setzte er den Notruf ab. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren führten umfassende Löscharbeiten durch. Der Lkw war zwischenzeitlich in Vollbrand geraten.
Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen, zudem ist die genaue Schadenssumme noch unbekannt.
Die Polizei
Lenker unverletzt, Brandursache noch unklar
Der Lenker hatte Glück und blieb unverletzt. „Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen, zudem ist die genaue Schadenssumme noch unbekannt“, schildert die Polizei.
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