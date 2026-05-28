Jill Biden befürchtete Schlaganfall ihres Mannes

Die frühere First Lady der USA, Jill Biden, hat sich 2024 während des TV-Duells zwischen Joe Biden und dem damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump um die Gesundheit ihres Mannes gesorgt.
„Ich dachte, oh mein Gott, er hat einen Schlaganfall, und das hat mir eine Heidenangst eingejagt“, schilderte sie in einem im Voraus veröffentlichten Ausschnitt der Sendung „Sunday Morning“ von CBS News.
Sie wisse nicht, was an dem Tag los gewesen sei, so Biden über ihren damals 81-jährigen Mann. „Ich hatte Angst, denn ich hatte Joe noch nie zuvor und auch seitdem nie wieder so gesehen“, führte die frühere First Lady aus:
Noch während der Debatte war im Demokraten-Lager Enttäuschung über den Auftritt des 81-Jährigen laut geworden. Der Tenor: Das ist eine Katastrophe!
Heftige Kritik nach Patzer im TV
Der Demokrat Joe Biden war wegen seines misslungenen Auftritts bei einem TV-Duell mit Trump im Sommer 2024 heftig in die Kritik geraten. Auch Parteifreunde fingen plötzlich an, mehr oder weniger offen infrage zu stellen, ob Biden physisch und mental noch fit genug sei für eine weitere Amtszeit.
Knapp einen Monat nach dem TV-Duell verkündete er schließlich seinen Rückzug. Daraufhin ging Vizepräsidentin Kamala Harris für die Demokraten in das Rennen gegen Trump – und verlor bei der Wahl im November.
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