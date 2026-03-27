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Social-Media-Verbot fix: Wie stehen Sie dazu?

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27.03.2026 14:00
Ab 14 Jahren darf man erst einen Social-Media Account eröffnen.
Ab 14 Jahren darf man erst einen Social-Media Account eröffnen.(Bild: Nicola Parry – stock.adobe.com)
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Von Community

Die Diskussion über ein beschlossenes Social-Media-Gesetz sorgt derzeit auch in Österreich für viel Gesprächsstoff. Künftig soll die Nutzung entsprechender Plattformen erst ab 14 Jahren erlaubt sein, was vor allem mit Jugendschutz, Datenschutz und psychischer Gesundheit begründet wird. Was meinen Sie: Ist diese Altersgrenze ein sinnvoller Schritt, oder wird hier über das Ziel hinausgeschossen?

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Während Befürworter argumentieren, dass insbesondere jüngere Kinder besser vor problematischen Inhalten, Suchtmechanismen und Cybermobbing geschützt werden müssten, wird in der öffentlichen Debatte auch die praktische Umsetzung der Alterskontrolle hinterfragt. Kritiker weisen darauf hin, dass solche Kontrollen technisch aufwendig sind und oft leicht umgangen werden können. Entsteht hier also nur eine scheinbare Sicherheit? Und wie steht es um den Datenschutz, wenn zur Kontrolle sensible Daten notwendig werden?

Schutz der Jugend oder Eingriff in die Freiheit?
Immer wieder wird auch die Frage gestellt, ob die festgelegte Altersgrenze von 14 Jahren tatsächlich die richtige Lösung ist oder ob nicht vielmehr die Eigenverantwortung und Medienkompetenz gestärkt werden sollte. . Kritische Stimmen sprechen von einem übermäßigen Eingriff in die persönliche Freiheit und warnen vor einer „Scheinlösung“, die grundlegende Probleme nicht behebt. Andere sehen darin jedoch einen notwendigen Schritt, um klare Grenzen zu setzen und besonders junge Nutzer zu schützen. Wie sollte Österreich Ihrer Meinung nach weiter vorgehen: strikte Kontrolle, begleitende Maßnahmen oder ein ganz anderer Ansatz?

Ist das neue Gesetz für Sie ein sinnvoller Vorstoß zum Schutz der Gesellschaft oder eher Symbolpolitik ohne nachhaltige Wirkung? Wo sollte Ihrer Meinung nach angesetzt werden: bei klaren Regeln, technischer Kontrolle oder stärkerer Aufklärung? Diskutieren Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen.

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