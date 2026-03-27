Social-Media-Verbot fix: Wie stehen Sie dazu?

Schutz der Jugend oder Eingriff in die Freiheit?

Immer wieder wird auch die Frage gestellt, ob die festgelegte Altersgrenze von 14 Jahren tatsächlich die richtige Lösung ist oder ob nicht vielmehr die Eigenverantwortung und Medienkompetenz gestärkt werden sollte. . Kritische Stimmen sprechen von einem übermäßigen Eingriff in die persönliche Freiheit und warnen vor einer „Scheinlösung“, die grundlegende Probleme nicht behebt. Andere sehen darin jedoch einen notwendigen Schritt, um klare Grenzen zu setzen und besonders junge Nutzer zu schützen. Wie sollte Österreich Ihrer Meinung nach weiter vorgehen: strikte Kontrolle, begleitende Maßnahmen oder ein ganz anderer Ansatz?