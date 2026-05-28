„Wollte damit für alle anderen ein Zeichen setzen“

Du warst lange in der Saison „nur“ der dritte Innenverteidiger, Joker von der Bank, aber in den letzten Wochen als Stammspieler ein wichtiger Faktor für die Spurs – was nimmst du Positives mit?

Es war wichtig für mich, allen im Verein zu zeigen, dass ich für jede Situation bereit bin. Ich habe in der härtesten Liga der Welt eine schwierige Situation gemeistert, das bringt mich weiter, wird mir jetzt auch bei der WM helfen. Da will ich eine wichtige Rolle spielen.