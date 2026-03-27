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Erste Details bekannt

Social-Media-Verbot fix, auch Latein wird gekürzt

Innenpolitik
27.03.2026 10:03
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach zähem Ringen hat sich die Bundesregierung am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre geeinigt. Auch die umstrittene Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen ist nun fix – sie bringt wie erwartet Kürzungen der Lateinstunden. Weitere Details werden derzeit präsentiert (siehe Livestream).

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Für Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat wird ein verpflichtendes Mindestalter von 14 Jahren eingeführt. Bis Ende Juni soll der entsprechende Gesetzesentwurf vorliegen. Ziel ist, Kinder und Jugendliche vor Suchtmechanismen, Cybermobbing, politischer Radikalisierung und gezielter Desinformation zu schützen.

„Guter Tag für unsere Kinder“
„Heute ist ein guter Tag für unsere Kinder. Wir werden sie vor den negativen Auswirkungen von Social-Media-Plattformen schützen. Wir schauen nicht mehr zu, wie diese Plattformen unsere Kinder krank machen. Die Risiken wurden lange ignoriert, jetzt wird es Zeit, zu handeln“, betonte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag.

Weitere Maßnahmen kommen
Wie genau die Altersprüfung ablaufen soll, ist noch unklar. Fest steht aber, dass der europäische Mindeststandard um zusätzliche Verifikationsmethoden ergänzt werden soll. Über das simple Verbot hinaus soll es noch weitere Maßnahmen geben.

(Bild: CDPiC - stock.adobe.com)

Klarnamenpflicht kommt nicht
Die von der ÖVP mit der Einführung der Social-Media-Altersbeschränkung geforderte Klarnamenpflicht wird nicht kommen. Die Bundesregierung bekenne sich aber zum strengeren Vollzug bei der Weitergabe von bestehenden Nutzerdaten durch Social-Media-Plattformen ab einer gewissen Deliktschwere und der Forcierung der Zusammenarbeit zwischen Plattformen und Behörden bei der Verfolgung der Täter.

Die umstrittene Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen sieht ab 2027/28 für Jugendliche mehr Unterricht zu Medienkompetenz und Demokratie sowie zum Umgang mit KI vor. Im Gegenzug wird bei den Lateinstunden gekürzt, wenn auch nach Protest nicht so stark wie ursprünglich von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) geplant.

Medienbildung als eigenes Fach oder Fächerbündel möglich
Das Bildungsministerium hat sich laut Unterlagen mit den Schulpartnern darauf geeinigt, dass die Schulen autonom zwischen dem Unterricht von Medienkompetenz als eigener Gegenstand oder in Form eines Fächerbündels entscheiden können.

Bildungsminister Wiederkehr bekommt „seine“ neue Lehrplanreform und das Fach Medienkompetenz als ...
Bildungsminister Wiederkehr bekommt „seine“ neue Lehrplanreform und das Fach Medienkompetenz als Latein-Ersatz in den Schulen.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, arborpulchra – stock.adobe.com)

Bei Latein werden dafür in der Oberstufe zwei der bisher zwölf Stunden gekürzt, ursprünglich sollten vier Stunden wegfallen. Was sich bei der zweiten lebenden Fremdsprache im Realgymnasium ändert, wurde vorerst nicht kommuniziert.

Appell an Koalitionspartner bei Lehrplänen
Die Gesamtstundenanzahl der AHS-Oberstufe darf durch die Einführung des neuen Fachs jedenfalls nicht steigen, wurde in der Punktation des Ministerium betont. Nach der Einigung mit Lehrer-, Schüler- und Elternvertretung liege es nun an den Koalitionspartnern, die Einigung mitzutragen, „damit die Reform der Lehrpläne der AHS-Oberstufe endlich auf den Weg gebracht werden können“.

Die Eckpunkte der Einigung sehen vor, dass der Informatikunterricht – derzeit zwei Stunden über die gesamten vier Oberstufenjahre – um den Bereich KI (v.a. Verstehen der Funktionsweise von digitalen Systemen, Erkennen von Potenzialen und Risiken) ergänzt wird. Im neuen Pflichtfach „Medien und Demokratie“ soll es um den Nutzen von klassischen wie sozialen Medien gehen. Die Jugendlichen sollen außerdem lernen, wahr von falsch zu unterscheiden und demokratiefeindliche und radikalisierende Einflussversuche zu erkennen.

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