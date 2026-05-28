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Therme Lutzmannsburg

Eines von 10 Family Fun Packages gewinnen

Gewinnspiele
28.05.2026 08:30
(Bild: ©Foto Andi Bruckner Mariengasse 1 A - 7423 Pinkafeld)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vom 29. – 30. Mai finden in der Lugner City in Wien die „Krone“-Gesund Tage statt. Im Zuge der „Krone Gesund“-Tage verlosen wir je eines von 10 Family Fun Packages für die Therme Lutzmannsburg. Wie Sie mitmachen können erfahren Sie hier. 

Das Herzstück der Sonnentherme Lutzmannsburg bildet das ganze Jahr über die einzigartige Baby World. Das Wohlfühl-Paradies für die Kleinsten mit speziellen Indoor-Wasserbecken mit angenehmen 35°C Wassertemperatur und 27°C Lufttemperatur. In der Baby World haben Babys und Kleinkinder eine ganze Erlebniswelt für sich. Im seichten Babybecken und in der Babyrinne erkunden sie gemeinsam mit ihren Eltern das Element Wasser. Quietschvergnügt geht es im „Bubble Pool“, einem speziellen Whirlpool für die Kleinen, weiter. Zahlreiche Extras wie Leihkinderwägen, Stillwaben, Wickelbereiche, Schlafräume, Spielzimmer und eine Babyküche garantieren entspannte Stunden. 

(Bild: ©Foto Andi BrucknerMariengasse 1A - 7423 Pinkafeld)
(Bild: ©Foto Andi BrucknerMariengasse 1A – 7423 Pinkafeld)

Spaß für Groß und Klein
Die Fun World garantiert auch Spaß für die etwas größeren Geschwister, welche vergnügt ihre ersten Rutschmeter auf der Quaxi- und der Flipperrutsche absolvieren. Dank zahlreichen weiteren Rutschen und Kindererlebnispools, Wellenbecken, Wildwasserkanal mit Sprungbrücke, 5D Wasser-Erlebnis-Kino und vielem mehr hat Langeweile in der Sonnentherme Hausverbot.

(Bild: ©Foto Andi Bruckner)

Jede Woche neu überrascht ein buntes Baby- und Kleinkinder-Angebot aus unterschiedlichen Bewegungs- und Animationsprogrammen. Das umfangreiche Gratis-Programm ist maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der kleinen Lieblinge und verspricht Abwechslung pur in Österreichs führender Baby- und Kleinkinder-Therme. Warm ums Herz wird es den kleinen Wasserratten in der Baby- und Kindersauna samt eigenem Dampfbad und Babyduschen. Fachkundige Anleitung inklusive. Schnuppereinheiten bei den diversen Wasserprogrammen laden zum Mitmachen ein. Aus dem Wasser lockt die kleinen Wasserratten der Innen-Spielbereich. Unvergessliche und glückliche Momente, in denen die Sprösslinge Stunde für Stunde eine neue Welt entdecken können.

Teilnehmen und gewinnen 
Im Zuge der „Krone“-Gesund-Tage in der Lugner City (29. und 30. Mai) verlosen wir 10x Family Fun Package für die Therme Lutzmannsburg, das den Thermeneintritt für die gesamte Familie (2 Erwachsene und 2 Kinder im Alter von 0-15 Jahren), sowie das Mittagessen und ein Getränk pro Person inkludiert. Dafür einfach online teilnehmen und im untenstehenden Formular Daten ausfüllen oder am 29. und 30. Mai in der Lugner City in Wien am „Krone“-Stand mitspielen. Teilnahmeschluss: 30. Mai um 14.30 Uhr.

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