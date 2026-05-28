Eines von 10 Family Fun Packages gewinnen

Das Herzstück der Sonnentherme Lutzmannsburg bildet das ganze Jahr über die einzigartige Baby World. Das Wohlfühl-Paradies für die Kleinsten mit speziellen Indoor-Wasserbecken mit angenehmen 35°C Wassertemperatur und 27°C Lufttemperatur. In der Baby World haben Babys und Kleinkinder eine ganze Erlebniswelt für sich. Im seichten Babybecken und in der Babyrinne erkunden sie gemeinsam mit ihren Eltern das Element Wasser. Quietschvergnügt geht es im „Bubble Pool“, einem speziellen Whirlpool für die Kleinen, weiter. Zahlreiche Extras wie Leihkinderwägen, Stillwaben, Wickelbereiche, Schlafräume, Spielzimmer und eine Babyküche garantieren entspannte Stunden.