Gina-Lisa Lohfink: „Habe Angst, Bein zu verlieren“

„Das hat gut geklappt“, erklärte Gina-Lisa über den Eingriff. Doch nun der nächste Schock: „Aus meinem rechten Bein läuft wieder viel Eiter raus. Da ist ein Loch drin, in welchem noch Masse vom Aquafilling drin ist. Das ist auch für meine Ärzte, die wirklich top sind, eine richtige Herausforderung.“