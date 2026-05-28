Gina-Lisa Lohfink: „Habe Angst, Bein zu verlieren“

Unzählige Male hat sich Gina-Lisa Lohfink bereits unters Messer gelegt, doch der Wunsch nach einem perfekten Körper hat nun seinen Preis. Eine verpfuschte Po-OP von 2023 führte zu schweren Komplikationen. „Ich habe Angst, mein Bein zu verlieren“, verriet die Ex-„GNTM“-Kandidatin jetzt der „Bild“-Zeitung.
Vor rund drei Jahren legte sich Gina-Lisa Lohfink in der Türkei für ein sogenanntes „Brazilian Butt Lift“ unters Messer. Ein Eingriff mit Folgen, wie sich herausstellen sollte! Denn das eingespritzte Füllmaterial wanderte nach der OP vom Po in die Oberschenkel und verursachte starke Entzündungen und heftige Schmerzen sowie deformierte Beine.
„Aus rechtem Bein läuft Eiter raus“
Schon Anfang des Jahres mussten Ärzte große Mengen des Aquafilling-Gels in einer aufwendigen Rettungs-OP aus dem Körper der 39-Jährigen entfernen. Vor fünf Wochen musste sich Gina-Lisa erneut unters Messer legen, um das linke Bein zu stabilisieren und weitere Schäden zu verhindern, wie die „Bild“ nun berichtete.
„Das hat gut geklappt“, erklärte Gina-Lisa über den Eingriff. Doch nun der nächste Schock: „Aus meinem rechten Bein läuft wieder viel Eiter raus. Da ist ein Loch drin, in welchem noch Masse vom Aquafilling drin ist. Das ist auch für meine Ärzte, die wirklich top sind, eine richtige Herausforderung.“
„Angst, dass Bakterien mein Bein auffressen“
Auch Lohfinks Ärzte sprechen gegenüber der deutschen Zeitung von einem „ganz komplizierten Fall“, erklären, dass ein weiterer Eingriff wohl nicht vermeidbar sein werde, zwischen den OPs aber ausreichend Zeit vergehen müsse.
Auch auf Instagram sprach Gina-Lisa Lohfink kürzlich über ihre gesundheitlichen Probleme und dankte ihren Ärzten:
Gina-Lisa bereitet ihr Bein unterdessen schlaflose Nächte. „Ich habe Angst, dass Bakterien mein Bein von innen auffressen“, schilderte sie. Aktuell bekomme sie Antibiotika, Infusionen und wird mit Kortison behandelt. Dadurch sei immerhin die Schwellung etwas zurückgegangen.
Gina-Lisa will bis zum 40er gesund werden
Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Gina-Lisa, die bis zu ihrem 40. Geburtstag im September wieder gesund sein möchte. „Ich glaube immer noch daran“, zeigte sie sich kämpferisch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.