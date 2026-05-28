Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verpfuschte Po-OP

Gina-Lisa Lohfink: „Habe Angst, Bein zu verlieren“

Society International
28.05.2026 08:29
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Unzählige Male hat sich Gina-Lisa Lohfink bereits unters Messer gelegt, doch der Wunsch nach einem perfekten Körper hat nun seinen Preis. Eine verpfuschte Po-OP von 2023 führte zu schweren Komplikationen. „Ich habe Angst, mein Bein zu verlieren“, verriet die Ex-„GNTM“-Kandidatin jetzt der „Bild“-Zeitung.

0 Kommentare

Vor rund drei Jahren legte sich Gina-Lisa Lohfink in der Türkei für ein sogenanntes „Brazilian Butt Lift“ unters Messer. Ein Eingriff mit Folgen, wie sich herausstellen sollte! Denn das eingespritzte Füllmaterial wanderte nach der OP vom Po in die Oberschenkel und verursachte starke Entzündungen und heftige Schmerzen sowie deformierte Beine.

Gina-Lisa Lohfink hat sich unzähligen Beauty-OPs unterzogen. Ein verpfuschter Eingriff aus dem ...
Gina-Lisa Lohfink hat sich unzähligen Beauty-OPs unterzogen. Ein verpfuschter Eingriff aus dem Jahr 2023 fordert nun aber seinen Tribut.(Bild: AEDT / Action Press)

„Aus rechtem Bein läuft Eiter raus“
Schon Anfang des Jahres mussten Ärzte große Mengen des Aquafilling-Gels in einer aufwendigen Rettungs-OP aus dem Körper der 39-Jährigen entfernen. Vor fünf Wochen musste sich Gina-Lisa erneut unters Messer legen, um das linke Bein zu stabilisieren und weitere Schäden zu verhindern, wie die „Bild“ nun berichtete.

„Das hat gut geklappt“, erklärte Gina-Lisa über den Eingriff. Doch nun der nächste Schock: „Aus meinem rechten Bein läuft wieder viel Eiter raus. Da ist ein Loch drin, in welchem noch Masse vom Aquafilling drin ist. Das ist auch für meine Ärzte, die wirklich top sind, eine richtige Herausforderung.“

Gina-Lisa Lohfink kämpft mit den Folgen einer verpfuschten Po-OP aus der Türkei.
Gina-Lisa Lohfink kämpft mit den Folgen einer verpfuschten Po-OP aus der Türkei.(Bild: APA-Images / dpa / Rolf Vennenbernd)

„Angst, dass Bakterien mein Bein auffressen“
Auch Lohfinks Ärzte sprechen gegenüber der deutschen Zeitung von einem „ganz komplizierten Fall“, erklären, dass ein weiterer Eingriff wohl nicht vermeidbar sein werde, zwischen den OPs aber ausreichend Zeit vergehen müsse.

Auch auf Instagram sprach Gina-Lisa Lohfink kürzlich über ihre gesundheitlichen Probleme und dankte ihren Ärzten:

Gina-Lisa bereitet ihr Bein unterdessen schlaflose Nächte. „Ich habe Angst, dass Bakterien mein Bein von innen auffressen“, schilderte sie. Aktuell bekomme sie Antibiotika, Infusionen und wird mit Kortison behandelt. Dadurch sei immerhin die Schwellung etwas zurückgegangen.

Lesen Sie auch:
Gina-Lisa Lohfink erklärte jetzt, dass sie gar nicht berühmt sein wollte. Der Ruhm habe nämlich ...
Ärgert sich über Hater
Lohfink: „Berühmt zu sein, ist eine Katastrophe“
20.02.2025
„Habe zu gutes Herz“
Gina-Lisa Lohfink hat sich von Freundin getrennt
09.09.2024

Gina-Lisa will bis zum 40er gesund werden
Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Gina-Lisa, die bis zu ihrem 40. Geburtstag im September wieder gesund sein möchte. „Ich glaube immer noch daran“, zeigte sie sich kämpferisch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
28.05.2026 08:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Gina-Lisa Lohfink
Türkei
Germany's Next Topmodel
Angst
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
150.133 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
100.419 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
91.614 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1531 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
998 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
949 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Society International
Auch kritische Worte
Klum über Trump: „Er war einfach ein lustiger Typ“
Wurde 74 Jahre alt
„Tatort“-Star Swetlana Schönfeld gestorben
Verpfuschte Po-OP
Gina-Lisa Lohfink: „Habe Angst, Bein zu verlieren“
Kämpft seit 10 Jahren
Topmodel Cindy Crawford enthüllt heimliches Leiden
Trauer um Pierre Deny
„Emily in Paris“-Star an ALS-Erkrankung gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf