Teenie will Hai auf Boot ziehen und wird gebissen

Boot wurde bei Rückfahrt manövrierunfähig

Doch als sie das Boot wieder Richtung Küste steuerten, um medizinische Hilfe zu bekommen, folgte das nächste Unglück. Das Boot wurde manövrierunfähig. Es wurde ein Notfalleinsatz ausgelöst. Die Küstenwache eilte zu Hilfe, die Einsatzkräfte legten dem Jugendlichen einen weiteren Tourniquet an, um die Blutung zu stillen und brachten ihn an Land.