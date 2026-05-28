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Leichtsinnige Idee

Teenie will Hai auf Boot ziehen und wird gebissen

Ausland
28.05.2026 08:54
An der texanischen Küste gibt es mehrere Haiarten – darunter der Bullenhai, der als einer der ...
An der texanischen Küste gibt es mehrere Haiarten – darunter der Bullenhai, der als einer der gefährlichsten der Welt gilt.(Bild: Shawn Murphy stock.adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seinen Leichtsinn hat ein 17-Jähriger im US-Bundesstaat Texas beinahe mit dem Leben bezahlt: Bei einem Ausflug mit seinem Vater versuchte der Jugendliche, einen Hai auf das Boot zu ziehen. Er wurde gebissen und wurde schwer verletzt.

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Der brenzlige Vorfall hatte sich am Montag ereignet. Vater und Sohn waren vor Galveston Island mit einem Boot unterwegs, als sie auf das Raubtier trafen. Wie Fox News berichtete, wollte der Teenager den Hai auf das Boot ziehen – ein folgenschwerer Fehler. 

Der Jugendliche wurde von dem Tier gebissen und blutete stark. Sein Vater legte ihm ein Tourniquet – einen Knebelverband, der die Blutzufuhr stoppt – an und rettete dem 17-Jährigen dadurch vermutlich das Leben.

Der dramatische Vorfall ereignete zwei Stunden entfernt von der Küste von Galveston Island.
Der dramatische Vorfall ereignete zwei Stunden entfernt von der Küste von Galveston Island.(Bild: K I Photography - stock.adobe.com)

Boot wurde bei Rückfahrt manövrierunfähig
Doch als sie das Boot wieder Richtung Küste steuerten, um medizinische Hilfe zu bekommen, folgte das nächste Unglück. Das Boot wurde manövrierunfähig. Es wurde ein Notfalleinsatz ausgelöst. Die Küstenwache eilte zu Hilfe, die Einsatzkräfte legten dem Jugendlichen einen weiteren Tourniquet an, um die Blutung zu stillen und brachten ihn an Land.

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Die Küstenwache erklärte, der Teenager sei bei ihrem Eintreffen wach und ansprechbar gewesen. Er sei anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Details zu den Verletzungen durch den Biss und um welche Haiart es sich genau handelte, wurde nicht bekannt gegeben. 

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