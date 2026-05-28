Thurnher bewirbt sich nicht als Generaldirektorin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich schreibe Euch heute in eigener Sache. Ihr könnt Euch sicher vorstellen, worum es geht und ich komme direkt zum Punkt: Ich werde mich nicht erneut als Generaldirektorin bewerben.



Natürlich wäre es reizvoll gewesen, mich für eine volle fünfjährige Periode von 2027 bis Ende 2031 zu bewerben. Es wäre auch ein besonderer Abschluss meiner jahrzehntelangen Karriere im ORF gewesen.

Aber jetzt geht es nicht um mich. Es geht um den ORF.



Und ich brauche jetzt die Hände frei, um im ORF das umsetzen zu können, womit ich angetreten bin, das, was ich Euch versprochen habe. Denn die Entscheidung, mich nicht für eine weitere Amtszeit zu bewerben, bringt eine gewisse Freiheit mit sich: Ich muss nicht taktieren, ich muss nicht tun, was opportun ist. Diese Freiheit ist in der aktuellen Situation ein großer Vorteil.



Ich habe in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen. Verantwortung dafür, dass aufgearbeitet wird. Verantwortung dafür, dass die richtigen Weichen gestellt werden. Verantwortung dafür, dass der ORF wieder Vertrauen zurückgewinnt. Und absolute Unabhängigkeit ist jetzt die Voraussetzung für meine Arbeit. Diese Unabhängigkeit ermöglicht mir, das zu tun, was Voraussetzung für den Neustart des ORF ist.



Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen.

Ich danke Euch sehr herzlich für die vielen, vielen Ermutigungen zu kandidieren.



Ich gehe davon aus, dass sich der Stiftungsrat gerade angesichts der Diskussionen der letzten Wochen seiner besonderen Verantwortung bewusst ist, und dass er im Einklang mit allen rechtlichen Voraussetzungen eine Entscheidung treffen wird, die im Interesse des Publikums und eines starken ORF ist. Und ich appelliere auch an die Politik, sich mit Zurufen zurückzuhalten. Denn – und das habe ich schon oft gesagt:

Der ORF ist nicht der Spielball der Politik und er gehört auch nicht der Politik. Er gehört den Menschen, er gehört dem Publikum und in diesem Sinne sollten die anstehenden Entscheidungen auch getroffen werden.

Denn es geht um viel für den ORF – vielleicht um mehr denn je.

Selbstverständlich werde ich die neue Generaldirektorin oder den neuen Generaldirektor ab 2027 bestmöglich unterstützen. Und ich werde die Amtsübergabe ordentlich vorbereiten. Dazu werde ich im Sommer einen Planungs-Summit mit der dann nominierten Generaldirektorin oder dem dann nominierten Generaldirektor einberufen. Und ja, wir werden auch gemeinsam Pläne erarbeiten, wie der ORF ab kommendem Jahr die zusätzlich notwendigen Einsparungen erbringen kann.



Denn eines ist ganz klar: Meine persönliche Entscheidung ändert nichts an meinem Arbeitsprogramm für dieses Jahr. Bis 1. Jänner wird nicht auf Pause gedrückt. Im Gegenteil.



Ich bin mit einem klaren Programm angetreten.

Ihr wisst: Transparenz. Konsequenz. Aufarbeitung.

Und für dieses Programm bin ich vom Stiftungsrat gewählt worden. Dieses Programm werde ich durchziehen. Was noch zu tun ist, wird nicht leicht.

Es stehen Entscheidungen an, die möglicherweise weh tun werden. Entscheidungen, die Widerstand auslösen werden. Aber ich bleibe bei dem, was ich bei meinem Amtsantritt versprochen habe.



Der von mir eingesetzte Transparenzbeirat wird noch vor dem Sommer seinen Bericht vorlegen. Dort, wo Entscheidungen in meiner Verantwortung als Generaldirektorin liegen, werde ich diese Empfehlungen auch umsetzen.

Das nächste halbe Jahr wird intensiv, arbeitsreich – und ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir wieder der ORF werden, der wir sein wollen, auf den wir stolz sein können, auf den ich stolz sein kann.

Herzlichen Dank für die Unterstützung und den Zuspruch der letzten Wochen – ich weiß es wirklich zu schätzen.



Liebe Grüße

Ingrid Thurnher