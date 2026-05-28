Topmodel Cindy Crawford enthüllt heimliches Leiden

„Mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf“

Im Magazin „People“ verriet Crawford, dass ihr Leiden besonders bei frühen Foto-Shootings für sie ein echtes Problem gewesen sei: „Wenn man mich fragte, ab wann ich morgens shooten kann, meinte ich immer ,Ich kann aufstehen, wann ihr wollt – aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf‘“.