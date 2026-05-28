Topmodel Cindy Crawford enthüllt heimliches Leiden

Selbst ein scheinbar altersloses Supermodel hat mit den Zeichen der Zeit zu kämpfen. Jetzt spricht Cindy Crawford offen über ein Gesundheitsproblem, das sie seit Jahren belastet. Die Beauty-Ikone enthüllte in einem neuen Interview, dass sie an Blepharoptosis leidet – dem krankhaften Herabhängen der oberen Augenlider.
Die heute 60-Jährige bemerkte laut eigener Aussage schon vor rund zehn Jahren, dass ihre Augen „nicht mehr so wach“ wirkten wie früher. Selbst Visagisten hätten ihre Lider beim Schminken „anheben müssen“.
„Mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf“
Im Magazin „People“ verriet Crawford, dass ihr Leiden besonders bei frühen Foto-Shootings für sie ein echtes Problem gewesen sei: „Wenn man mich fragte, ab wann ich morgens shooten kann, meinte ich immer ,Ich kann aufstehen, wann ihr wollt – aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf‘“.
Hilfe fand Crawford schließlich dank spezieller Augentropfen, die den Lidmuskel aktivieren und die Augen für mehrere Stunden wacher erscheinen lassen. „Es ist keine große Sache – man muss sich nicht unters Messer legen“, sagte sie.
Crawford will nicht „krampfhaft jünger“ wirken
Denn „krampfhaft jünger“ wirken zu wollen, ist nicht ihre Sache. Sie setzt inzwischen auf Natürlichkeit. „Ich will nicht aussehen wie 20 oder 25“, erklärte Crawford, „ich will einfach die beste Version von mir selbst sein.“
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