Zahltag und Vertragsauflösung bei der Austria

Am heutigen 28. Mai steigt die letzte Tat von Austria Klagenfurts Masseverwalter Michael Pontasch – es ist Zahltag! Danach muss sich der Neo-Regionalligist wieder selbst regulieren. Ein Stürmer sagte ab, ein Mittelfeldmann steht vor der Vertragsauflösung und Sportfunktionär Dollinger erklärt die Kaderlage.