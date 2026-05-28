Wasserstand im Bodensee ist bedenklich niedrig

Wasser aus den Alpen fehlt

Normalerweise steigen die Pegel im Frühjahr und Sommer durch Regen und schmelzenden Schnee – dieser Effekt bleibt im laufenden Jahr bisher schwach. Denn im Einzugsgebiet des Alpenrheins hat es im Winter erheblich weniger geschneit als sonst. „Aktuell liegt im Einzugsgebiet des Bodensees insbesondere in den tieferen Lagen deutlich weniger Schnee als saisonüblich“, erklärte eine Sprecherin der LUBW.