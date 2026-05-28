17 Babytauben einfach auf der Straße ausgesetzt

Die hilflosen Jungvögel werden nun im Linzer Tierheim aufgepäppelt, bis sie flügge sind. Die mühsame Handaufzucht wird vermutlich zwei bis drei Wochen lang dauern, und bis sie dann tatsächlich selbstständig sind, wird mindestens noch einmal so viel Zeit verstreichen.
„Wir können nur spekulieren, was passiert ist“, ist Nora Sudra vom Tierheim Linz ratlos. Tierfreunde hatten bereits vergangene Woche am Fuße des Kirchturms der Linzer Pfarrkirche 17 Taubenjunge gefunden. „Sie können dort nicht selbst hingekommen sein. Die sind allesamt noch so jung, dass sie noch nicht selbst fressen, geschweige denn flügge sind“, so die Tierfreundin.
Nun werden die Vögelchen von den Pflegerinnen alle zwei Stunden gefüttert, kleine Nahrungskugerln sollen die Tiere aufpäppeln. „Bis sie sich selbst ernähren können, wird es zwei bis drei Wochen dauern, aufgrund der Handaufzucht möglicherweise noch länger“, so Sudra.
Bis sie wirklich flugfähig sind, werden einige weitere Wochen vergehen. Das werden sie aber von älteren Artgenossen lernen: „Dann kommen sie in unsere große Flugvoliere, wo sie sich gemeinsam mit verletzten erwachsenen Artgenossen aufhalten“, so Sudra.
Tatsächlich sind Tauben im Tierheim Linz alles andere als eine Seltenheit: Im Vorjahr kamen 371 Tauben in die Mostnystraße – mehr als eine pro Tag. Zum Vergleich: Katzenfindlinge wurden 394 abgegeben, Hunde 39. „So viele derart junge Tauben haben wir aber noch nie bekommen. Meist sind es verletzte, erwachsene Tiere“, so die Expertin.
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