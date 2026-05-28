17 Babytauben einfach auf der Straße ausgesetzt

Tatsächlich sind Tauben im Tierheim Linz alles andere als eine Seltenheit: Im Vorjahr kamen 371 Tauben in die Mostnystraße – mehr als eine pro Tag. Zum Vergleich: Katzenfindlinge wurden 394 abgegeben, Hunde 39. „So viele derart junge Tauben haben wir aber noch nie bekommen. Meist sind es verletzte, erwachsene Tiere“, so die Expertin.