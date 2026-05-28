Zug auf Mittenwaldbahn entgleist! Längere Sperre

Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es in der Nacht auf Donnerstag zwischen der Martinswand und Hochzirl in Tirol! Ein Spezialfahrzeug entgleiste auf der Mittenwaldbahn. Die Ursache ist unklar, die Karwendelbahn ist bis zum Abend gesperrt.
Gegen 3.40 Uhr war ein Baufahrzeug mit zwei Achsen zwischen der Martinswand und Hochzirl unterwegs. Dort entgleiste das Spezialfahrzeug jedoch aus bislang unbekannter Ursache.
Wie Christoph Gasser-Mair, Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Donnerstagvormittag mitteilt, sei das Fahrzeug mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der Zug war unterwegs, um einen Tunnel zu untersuchen.
Die eingleisige Strecke ist seitdem bis voraussichtlich 18 Uhr unterbrochen, die Arbeiten zur Bergung bzw. Wiedereingleisung des Fahrzeuges sind angelaufen.
Christoph Gasser-Mair, ÖBB-Sprecher
Bild: ÖBB
Verletzt wurde zum Glück niemand. „Die eingleisige Strecke ist seitdem bis voraussichtlich 18 Uhr unterbrochen, die Arbeiten zur Bergung bzw. Wiedereingleisung des Fahrzeuges sind bereits angelaufen“, so Gasser-Mair.
Schienenersatzverkehr eingerichtet
Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr zwischen dem Innsbrucker Hauptbahnhof und Mittenwald eingerichtet. Es ist mit einer Verlängerung der Reisezeiten von rund 40 Minuten zu rechnen.
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