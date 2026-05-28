Hurricanes vor Einzug ins Stanley-Cup-Finale

Carolinas Goalie Frederik Andersen parierte 18 Schüsse und feierte bereits seinen dritten Shut-out in diesen Play-offs. In der Nacht auf Samstag kann das Team aus Raleigh im Heimspiel mit einem vierten Sieg den dritten Finaleinzug der Geschichte der Franchise perfekt machen – den ersten seit 20 Jahren nach dem Stanley-Cup-Triumph 2006. Als erster Finalist stehen bereits die Vegas Golden Knights fest.