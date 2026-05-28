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Hurricanes vor Einzug ins Stanley-Cup-Finale

Eishockey
28.05.2026 09:04
Sieg für die Carolina Hurricanes
Sieg für die Carolina Hurricanes(Bild: AP/Graham Hughes)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Carolina Hurricanes sind in den NHL-Play-offs nur noch einen Sieg vom Einzug in das Stanley-Cup-Finale entfernt. Sie gewannen am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Montreal Canadiens mit 4:0 auch das zweite Auswärtsspiel und führen in der „best of seven“-Serie 3:1. 

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Schon im ersten Drittel sorgten die Hurricanes für die Vorentscheidung. Sebastian Aho, Jordan Staal und Logan Stankoven trafen binnen 2:47 Min. Den Schlusspunkt setzte Andrej Swetschnikow mit dem 4:0 ins leere Tor.

Carolinas Goalie Frederik Andersen parierte 18 Schüsse und feierte bereits seinen dritten Shut-out in diesen Play-offs. In der Nacht auf Samstag kann das Team aus Raleigh im Heimspiel mit einem vierten Sieg den dritten Finaleinzug der Geschichte der Franchise perfekt machen – den ersten seit 20 Jahren nach dem Stanley-Cup-Triumph 2006. Als erster Finalist stehen bereits die Vegas Golden Knights fest.

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