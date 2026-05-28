„Als Mensch versagt“: Tennis-Profi enthüllt Farce

„Ich wünsche ihm nichts Böses, aber …“

Eigentlich hatte das Duo eine „sehr gute Beziehung“, so Fokina. „Jetzt hat er sowohl mich als auch meine Frau geblockt. Ich habe ihn bis jetzt für eine gute Person gehalten. Ich wünsche ihm nichts Böses, aber ich hoffe, dass zukünftige Spieler vorsichtig sind, wenn sie mit Puerta arbeiten“, meint der 26-Jährige aus Malaga. Nachsatz: „Ich weiß nicht, ob ich auf seine Nachricht reagieren werde, denn als Mensch hat er versagt.“