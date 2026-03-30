Graz-Wahl: Kahr punktet sogar bei FPÖ-Wählern

Mehr als 6300 Steirerinnen und Steirer haben bei der großen Leserbefragung der „Krone“ mitgemacht. Davon bekamen 1803 Personen, die in Graz wohnen, zusätzliche Fragen zur Landeshauptstadt gestellt. Die Ergebnisse haben mit einer Schwankungsbreite von nur 2,3 Prozent eine hohe Aussagekraft. Durchgeführt wurde die Umfrage online vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) zwischen 8. und 26. März 2026.