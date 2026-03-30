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„Krone“-Leserbefragung

Graz-Wahl: Kahr punktet sogar bei FPÖ-Wählern

Politik
30.03.2026 05:00
Elke Kahr (KPÖ) regiert derzeit mit den Grünen zusammen in der Landeshauptstadt.
Elke Kahr (KPÖ) regiert derzeit mit den Grünen zusammen in der Landeshauptstadt.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Die Ergebnisse der großen „Krone“- Leserbefragung zeigen, wem die Grazerinnen und Grazer ihre Stimme geben würden und welche Veränderungen sie sich in der Stadt wünschen.

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Mehr als 6300 Steirerinnen und Steirer haben bei der großen Leserbefragung der „Krone“ mitgemacht. Davon bekamen 1803 Personen, die in Graz wohnen, zusätzliche Fragen zur Landeshauptstadt gestellt. Die Ergebnisse haben mit einer Schwankungsbreite von nur 2,3 Prozent eine hohe Aussagekraft. Durchgeführt wurde die Umfrage online vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) zwischen 8. und 26. März 2026.

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