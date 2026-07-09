Steirischer Schuldenrekord: Nun ist Feuer am Dach

Opposition fordert neue Abgaben

Das sehen die steirischen Oppositionsparteien anders, das Land müsse sehr wohl nach neuen Einnahmequellen suchen: „Andere Bundesländer setzen auf Nahverkehrsabgaben oder Abgaben auf Ressourcenverbrauch. Außerdem ist auch eine Lkw-Maut überfällig“, sind die Grünen überzeugt. Die Kommunisten wiederum fordern eine Schottersteuer für Unternehmen und eine Parkplatz-Gebühr für Einkaufszentren. Damit ließen sich zwischen 170 bis 210 Millionen Euro jährlich lukrieren. Und die Neos verlangen ein „Reformpaket“ im Herbst und dass die Regierung auf ihre Sommerpause verzichtet.