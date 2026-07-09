Rettung für Reha-Zentrum: SPÖ erhöht den Druck

„Den Worten müssen Taten folgen“

ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl wollte sich dazu nicht äußern. Die SPÖ zeigt sich jedenfalls erfreut und kündigt schon jetzt einen Landtag-Antrag im September an, der von der Landesregierung die nötigen Schritte für den Erhalt einfordert: „Dass sich alle Parteien im Landtag geschlossen für den Erhalt des Reha-Zentrums ausgesprochen haben, war sehr erfreulich – jetzt gilt es aber, den Worten Taten folgen zu lassen“, so Parteichef Max Lercher. „Die Beschäftigten in Aflenz verdienen Sicherheit und eine Perspektive.“ Sollte das Reha-Zentrum tatsächlich gerettet werden, wäre das „ein toller Erfolg“, so der regionale SPÖ-Abgeordnete und Turnauer Bürgermeister Stefan Hofer.