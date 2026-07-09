Ruf nach Gemeindefusionen: Land reagiert verhalten

Fürstenfeld und Söchau „heirateten“ 2025

Die letzte Gemeinde-Ehe aus freien Stücken wurde Anfang 2025 zwischen der oststeirischen Stadt Fürstenfeld und Söchau geschlossen. Seitdem gab es immer wieder zarte Vorstöße (etwa rund um Hartberg), aber nichts Konkretes. Auch der Gemeindeabteilung des Landes sind aktuell, trotz angespannter Finanzlage in sehr vielen Kommunen, keine Absichten bekannt.