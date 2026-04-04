Osteoporose: Schmerzen kommen oft erst nach Bruch

Lebensstil ist entscheidend

Neben der ärztlichen Kontrolle spielt der Lebensstil eine zentrale Rolle. Abgesehen von ausgewogener Ernährung sollten vor allem Frauen nach dem Wechsel auf ausreichend Bewegung achten, am besten im Freien. Das Sonnenlicht aktiviert die Vitamin-D-Bildung. Überdies wird auch regelmäßiges Kraft- und Belastungstraining empfohlen, um den Knochenaufbau anzuregen. Rauchen und hoher Alkoholkonsum schwächen dagegen die Knochenstabilität.