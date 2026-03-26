Große Trauer um Pinzgauer Wolf- und Herdenforscher

Freunde nannten ihn liebevoll den „Pinzgauer Nomaden“, der sesshaft wurde. Seine Erfahrungen trugen viel zu neuen Erkenntnissen beim Herdenverhalten und bei Wölfen bei, die er gerne teilte. Außerdem war er Musiker, Weltenbummler, Schafhirte, Tischler, Ex-Politiker und Forstwirt in Hallein.