Tropische Nacht im Osten, überall sonst Abkühlung

Auch die kommende Nacht eignet sich gut, um Hitze und Wärme aus den Räumen zu vertreiben. Denn die Temperaturen sinken gebietsweise weit unter 20 Grad. Nur im Osten bleibt es auch in den Nachtstunden wärmer, gebietsweise könnte eine Tropennacht anstehen.
Sternenklar wird die kommende Nacht nicht. Dichte Wolkenfelder dominieren zumeist den Himmel. Vor allem zum Morgen hin muss man in der Bundeshauptstadt sowie in Niederösterreich mit Schauern rechnen. Selbiges gilt auch für Oberösterreich.
In den übrigen Bundesländern zeigt sich der Himmel zwar ebenfalls wolkenverhangen, allerdings dürfte es in der Nacht weitgehend trocken bleiben.
Am wärmsten bleibt es in Wien und im Burgenland. Hier könnte es auch eine Tropennacht (die Tiefstwerte sinken nicht unter 20 Grad) geben. Salzburg und Kärnten bilden hingegen den „Kältepol“ – stellenweise sinken die Temperaturen sogar auf 10 Grad.
Wechselhaft präsentiert sich der Mittwoch in Österreich. Vor allem am Vormittag können in weiten Teilen des Landes Schauer niedergehen. Während es in Salzburg bis maximal 23 Grad relativ kühl bleibt, steigen die Temperaturen in den übrigen Bundesländern auf 26 (Oberösterreich) bis sogar 31 Grad (im Süden). Auch ganz im Westen könnte der 30er drin sein.
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