Tropische Nacht im Osten, überall sonst Abkühlung

Wechselhaft präsentiert sich der Mittwoch in Österreich. Vor allem am Vormittag können in weiten Teilen des Landes Schauer niedergehen. Während es in Salzburg bis maximal 23 Grad relativ kühl bleibt, steigen die Temperaturen in den übrigen Bundesländern auf 26 (Oberösterreich) bis sogar 31 Grad (im Süden). Auch ganz im Westen könnte der 30er drin sein.