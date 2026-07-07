Kater „Schrotty“ wurde aus dem Alteisen gerettet

Streunerkatzen-Projekt

Serringer-Schnabl geht davon aus, dass es sich bei „Schrotty“ um ein Streunerjunges handelt. Der Tierschutzexperte appelliert an alle heimischen Gemeinden, sich am Streuner-Projekt „Kastriere 1, rette 100“ zu beteiligen, das vom Land gefördert wird. Die Folgen, wenn die Zahl der Streunerkatzen nicht eingedämmt wird, sehe man an „Schrotty“, sagt der Leiter des Tiermedizinischen Zentrums: „Er hatte Glück, wurde gefunden und gerettet. Seine Geschwister haben wohl nicht überlebt.“