Kater „Schrotty“ wurde aus dem Alteisen gerettet

Einen im wahrsten Sinne harten Leidensweg hat ein kleiner schwarzer Kater im Bezirk Baden (NÖ) hinter sich. Der junge Streuner wurde in einer Ladung Schrott an einen Entsorgungsbetrieb geliefert – und zum Glück von aufmerksamen Mitarbeitern entdeckt. Jetzt darf sich „Schrotty“ im Tiermedizinischen Zentrum erholen.
Verzweifeltes Miauen drang trotz Lärms an die Ohren der Mitarbeiter in einem Abfallentsorgungsbetrieb. Sofort stoppten sie die Maschinen und machten sich auf die Suche. In einer angelieferten Ladung Schrott wurden sie fündig. Zwischen dem Alteisen lag ein offenbar verletztes schwarzes Kätzchen. Die tierlieben Arbeiter brachten den Findling umgehend ins Tiermedizinische Zentrum in Teesdorf.
Bein- und Beckenbruch
Bei einer ersten Untersuchung entpuppte sich der kleine Patient als Kater. Aufgrund des Fundortes wurde er liebevoll „Schrotty“ genannt. Die weitere Diagnose: Das Jungtier hatte einen Bein- und einen Beckenbruch erlitten. Er wird jetzt von Marcus Serringer-Schnabl, dem Leiter des Zentrums, und dessen Team gesundgepflegt.
Streunerkatzen-Projekt
Serringer-Schnabl geht davon aus, dass es sich bei „Schrotty“ um ein Streunerjunges handelt. Der Tierschutzexperte appelliert an alle heimischen Gemeinden, sich am Streuner-Projekt „Kastriere 1, rette 100“ zu beteiligen, das vom Land gefördert wird. Die Folgen, wenn die Zahl der Streunerkatzen nicht eingedämmt wird, sehe man an „Schrotty“, sagt der Leiter des Tiermedizinischen Zentrums: „Er hatte Glück, wurde gefunden und gerettet. Seine Geschwister haben wohl nicht überlebt.“
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