Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In kritischem Zustand

Pinzgauer bei Riesenlawine in Südtirol verschüttet

Salzburg
23.03.2026 16:30
Mehr als 100 Einsatzkräfte waren am Samstag im Ridnauntal im Lawineneinsatz.
Mehr als 100 Einsatzkräfte waren am Samstag im Ridnauntal im Lawineneinsatz.(Bild: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS))
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine riesige Lawine hat am Samstag im Südtiroler Ridnauntal einen großen Sucheinsatz ausgelöst. Drei Menschen starben bei dem Unglück, mehrere wurden verletzt. Ein 44-jähriger Ex-Politiker und Landesbediensteter aus dem Pinzgau ist weiter in kritischem Zustand.

0 Kommentare

Es war einer der größten Lawineneinsätze der vergangenen Jahre im Südtiroler Ridnauntal. Rund 60 Bergretter, Hundestaffeln, zahlreiche Einsatzkräfte und sechs Hubschrauber waren am Samstag im Einsatz. Um die Mittagszeit löste sich unter der Rudererspitze auf etwa 2445 Metern eine 800 Metern lange Lawine. Sie verschüttete 25 Skitourengeher, die großteils noch im Aufstieg waren. Sechs Personen wurden von den Schneemassen komplett verschüttet. Drei Sportler sind mittlerweile verstorben, zwei wurden schwer verletzt.

Hochrangiger Landesmitarbeiter auf Intensivstation
Einer der Skitourengeher schwebt noch in Lebensgefahr: ein 44-jähriger Pinzgauer. Der erfahrene Sportler, Ex-Politiker und Landesbedienstete wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. „Er liegt auf der Intensivstation. Sein Zustand ist kritisch“, heißt es von den Südtiroler Sanitätsbetrieben. Eine Prognose wollten die Ärzte am Montagnachmittag nicht abgeben.

Lesen Sie auch:
In Südtirol kam es zu einem tödlichen Lawinenabgang (Symbolbild).
Tourengeher als Opfer
Südtirol: Lawinenabgang fordert Tote und Verletzte
21.03.2026
Schwarzer Samstag
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
17.01.2026
Gewaltige Schneemassen
„Lauf, lauf, lauf!“ Südtiroler flüchten vor Lawine
23.01.2018

Ein 62-Jähriger aus Ridnaun und ein Südtiroler (56), der in Wien lebte, konnten am Samstag nur mehr tot aus der Lawine geborgen werden. Beide galten als erfahrene Alpinisten, der Ridnauner war gar Bergführer. Eine junge Italienerin verstarb in der Nacht auf Sonntag im Spital an den Unfallfolgen. Die 26-Jährige aus Brescia war noch mit dem Rettungshelikopter ins Uniklinikum nach Innsbruck geflogen worden.

Wie es zur Auslösung unterhalb der Rudererspitze kommen konnte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. „Es muss geklärt werden, ob es sich um einen spontanen Abgang oder eine Auslösung durch Personen handelt“, erklärte Carabinieri Francesco Lorenzi gegenüber italienischen Medien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
23.03.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
116.860 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
104.394 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
100.575 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1886 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf