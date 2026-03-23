Pinzgauer bei Riesenlawine in Südtirol verschüttet

Eine riesige Lawine hat am Samstag im Südtiroler Ridnauntal einen großen Sucheinsatz ausgelöst. Drei Menschen starben bei dem Unglück, mehrere wurden verletzt. Ein 44-jähriger Ex-Politiker und Landesbediensteter aus dem Pinzgau ist weiter in kritischem Zustand.
Es war einer der größten Lawineneinsätze der vergangenen Jahre im Südtiroler Ridnauntal. Rund 60 Bergretter, Hundestaffeln, zahlreiche Einsatzkräfte und sechs Hubschrauber waren am Samstag im Einsatz. Um die Mittagszeit löste sich unter der Rudererspitze auf etwa 2445 Metern eine 800 Metern lange Lawine. Sie verschüttete 25 Skitourengeher, die großteils noch im Aufstieg waren. Sechs Personen wurden von den Schneemassen komplett verschüttet. Drei Sportler sind mittlerweile verstorben, zwei wurden schwer verletzt.
Hochrangiger Landesmitarbeiter auf Intensivstation
Einer der Skitourengeher schwebt noch in Lebensgefahr: ein 44-jähriger Pinzgauer. Der erfahrene Sportler, Ex-Politiker und Landesbedienstete wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. „Er liegt auf der Intensivstation. Sein Zustand ist kritisch“, heißt es von den Südtiroler Sanitätsbetrieben. Eine Prognose wollten die Ärzte am Montagnachmittag nicht abgeben.
Ein 62-Jähriger aus Ridnaun und ein Südtiroler (56), der in Wien lebte, konnten am Samstag nur mehr tot aus der Lawine geborgen werden. Beide galten als erfahrene Alpinisten, der Ridnauner war gar Bergführer. Eine junge Italienerin verstarb in der Nacht auf Sonntag im Spital an den Unfallfolgen. Die 26-Jährige aus Brescia war noch mit dem Rettungshelikopter ins Uniklinikum nach Innsbruck geflogen worden.
Wie es zur Auslösung unterhalb der Rudererspitze kommen konnte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. „Es muss geklärt werden, ob es sich um einen spontanen Abgang oder eine Auslösung durch Personen handelt“, erklärte Carabinieri Francesco Lorenzi gegenüber italienischen Medien.
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