Pinzgauer bei Riesenlawine in Südtirol verschüttet

Es war einer der größten Lawineneinsätze der vergangenen Jahre im Südtiroler Ridnauntal. Rund 60 Bergretter, Hundestaffeln, zahlreiche Einsatzkräfte und sechs Hubschrauber waren am Samstag im Einsatz. Um die Mittagszeit löste sich unter der Rudererspitze auf etwa 2445 Metern eine 800 Metern lange Lawine. Sie verschüttete 25 Skitourengeher, die großteils noch im Aufstieg waren. Sechs Personen wurden von den Schneemassen komplett verschüttet. Drei Sportler sind mittlerweile verstorben, zwei wurden schwer verletzt.