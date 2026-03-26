Melania lud besonderen Gast ins Weiße Haus

Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump schritt mit dem Roboter über den roten Teppich in einen Empfangsraum. Der „Figure 3“ kann gehen und sprechen – und stellte dies bei der Veranstaltung auch gleich unter Beweis. „Danke an die First Lady Melania Trump für die Einladung“, sagte er. Die 55-Jährige erwiderte, der Roboter sei zweifelsohne „der erste ins Weiße Haus eingeladene, in den USA hergestellte Android“.