Melania lud besonderen Gast ins Weiße Haus

Steifer Gang, regungslose Miene: US-First-Lady Melania Trump hat am Mittwoch mit „Figure 3“ einen menschenähnlichen Roboter ins Weiße Haus geladen. Die Vorstellung des Androiden fand im Rahmen einer von Melania Trump organisierten Veranstaltung zur Bildung und zum Schutz von Kindern im digitalen Zeitalter statt.
Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump schritt mit dem Roboter über den roten Teppich in einen Empfangsraum. Der „Figure 3“ kann gehen und sprechen – und stellte dies bei der Veranstaltung auch gleich unter Beweis. „Danke an die First Lady Melania Trump für die Einladung“, sagte er. Die 55-Jährige erwiderte, der Roboter sei zweifelsohne „der erste ins Weiße Haus eingeladene, in den USA hergestellte Android“.
„Kritisches und unabhängiges Denken“ lernen
Die First Lady verwies darauf, dass menschenähnliche Roboter künftig auch in der Bildung und Erziehung von Kindern zum Einsatz kommen könnten. „Stellen Sie sich einen androiden Ausbilder namens Platon vor“, sagte sie, der „unmittelbar“ klassische Kultur vermittele. Dadurch könnten Kinder „kritisches und unabhängiges Denken“ lernen.
Digitalwirtschaft und Künstliche Intelligenz zählen zu den Prioritäten Melania Trumps während der zweiten Amtszeit ihres Mannes. Unter anderem zum Schutz von Kindern im Internet hat sie bereits mehrere Veranstaltungen organisiert.
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