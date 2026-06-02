Landstraße wird zur Todesfalle: 84 Opfer pro Jahr

Zahlreiche Forderungen für mehr Sicherheit

Für mehr Sicherheit auf Freilandstraßen wünschen sich die Befragten vor allem sauberere Fahrbahnen, bessere Straßenbeläge und gut sichtbare Bodenmarkierungen. Deutlich weniger Zuspruch gibt es hingegen für eine generelle Senkung des Tempolimits. Auch strengere Kontrollen im Straßenverkehr werden von vielen nicht als wirksame Maßnahme angesehen, sagt Nosé.