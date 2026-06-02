Letizia und Charlène stahlen ihren Ehemännern Show

Erster offizieller Besuch in Spanien

Für Charlène ist der Besuch bei König Felipe und Königin Letizia zudem etwas ganz Besonderes. Zwar ist die Ex-Schwimmerin seit der Hochzeit mit Fürst Albert im Jahr 2011 Fürstin von Monaco, aber dies ist ihr erster offizieller Besuch in Spanien. Kein Wunder, dass Charlène vom spanischen Königspaar umso herzlicher empfangen wurde!