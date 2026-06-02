Letizia und Charlène stahlen ihren Ehemännern Show

Ein Style-Duell, wie es die Royal-Fans lieben! Denn beim Auftakt zum zweitägigen Besuch der Monegassen in Spanien stahlen Königin Letizia und Fürstin Charlène ihren Ehemännern glatt die Show.
Beim ersten Treffen am Montagabend im Königlichen Botanischen Garten in Madrid bewiesen Letizia und Charlène, dass sie nicht umsonst zu den stylishten Royals Europas zählen. Denn beide Looks waren einfach märchenhaft schön!
Sommerlicher Look mit Wow-Accessoires
Spaniens Königin setzte auf ein Kleid in strahlendem Weiß, das vor allem durch seinen aufregenden Schnitt ein echter Hingucker war und eine tolle Sanduhrfigur zauberte. Die angeschnittenen Ärmel setzten zudem die trainierten Oberarme der 53-Jährigen in Szene.
Zum sommerlichen Look kombinierte Letizia auffällige Gold-Ohrringe sowie eine goldene Armspange, die ein echter Hingucker war. Auch die Clutch sowie die Kitten-Heels, für die sich die Ehefrau von König Felipe entschieden hatte, waren in Gold gehalten.
Aufregende Spitze
Doch nicht nur die Gastgeberin hatte sich modisch absolut ins Zeug gelegt, sondern auch Charlène von Monaco sorgte für ein wahres Fashion-Highlight. Die Fürstin trug ein himmelblaues Spitzenkleid von Oscar de la Renta, das dank eines schmalen Taillengürtels und eines sanft schwingenden Rocks für Begeisterung sorgte .
Wie auch Letizia verzichtete Charlène auf High Heels und entschied sich für bequeme Slingpumps mit kleinem Absatz, die farblich auf ihr Outfit abgestimmt waren. Die großen Perlenohrringe kamen dank der eleganten Hochsteckfrisur der 48-Jährigen perfekt zur Geltung.
Erster offizieller Besuch in Spanien
Für Charlène ist der Besuch bei König Felipe und Königin Letizia zudem etwas ganz Besonderes. Zwar ist die Ex-Schwimmerin seit der Hochzeit mit Fürst Albert im Jahr 2011 Fürstin von Monaco, aber dies ist ihr erster offizieller Besuch in Spanien. Kein Wunder, dass Charlène vom spanischen Königspaar umso herzlicher empfangen wurde!
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