Litauen für schnellen EU-Beitritt der Ukraine

Der russische Machthaber Wladimir Putin habe in Belarus Waffen und Streitkräfte stationiert, sagte die belarussische Oppositionelle und ehemalige Gefangene Maria Kolesnikowa am Montagabend in Wien. Das sei nicht nur für die Ukraine und Belarus gefährlich, sondern auch für Litauen, Polen und ganz Europa. Belarus sollte bei Sicherheitsgarantien einbezogen werden. „Seit mehr als fünf Jahren verhängt die EU nur Sanktionen gegen Belarus und öffnet kein Fenster für politische Lösungen. Einfach nicht mit der Regierung in Minsk zu sprechen, ist noch keine Strategie (...)“, kritisierte Kolesnikowa.