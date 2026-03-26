Gewerkschaft klagt gegen Tesla-Betriebsratswahl

Der Wahlkampf sei von Drohungen des Unternehmens geprägt gewesen, es habe Einschüchterungsversuche und eine ungleiche Behandlung der einzelnen Listen und Kandidatinnen und Kandidaten gegeben, erklärte die IG Metall. Das lasse „keinen anderen Rückschluss zu, als dies als unzulässige Wahlbeeinflussung zu betrachten“.