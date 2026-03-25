Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht angeläutet“

Mehr Beschwerden zu Paket- und Telekomdiensten

Digital
25.03.2026 13:04
Im Vorjahr wurden 631 Postschlichtungsverfahren bei der RTR eingebracht – um 16 Prozent mehr als ...
Im Vorjahr wurden 631 Postschlichtungsverfahren bei der RTR eingebracht – um 16 Prozent mehr als im Jahr zuvor.(Bild: Ezequiel Martínez - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Beschwerden über Paket- und Telekomdiensten sind im Vorjahr gestiegen. Vor allem bei den Postschlichtungsverfahren und bei den Empfangsbeschwerden stieg die Zahl der eingebrachten Verfahren, teilte die RTR am Mittwoch mit. Im Telekom-Bereich verzeichnete die Regulierungsbehörde einen Anstieg der Beschwerden bei Betrugs-SMS um 60 Prozent. Eine neue Verordnung soll nun Abhilfe schaffen.

0 Kommentare

Im Vorjahr wurden 631 Postschlichtungsverfahren bei der RTR eingebracht – um 16 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die mit 433 meisten Verfahren entfielen auf die österreichische Post. Von der Entwicklung her negativer Spitzenreiter war Hermes. Hier stiegen die Verfahren um 250 Prozent auf 109 Verfahren. Wobei sich dieser Zusteller zudem als weniger kooperativ gezeigt habe, merkte RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer dazu an.

Die Anzahl der Postempfangsbeschwerden stieg um vier Prozent auf 8540 Fälle. Kritisiert wurde vor allem, dass nicht angeläutet wurde, die Postsendung direkt im Abholshop landete und dass trotz Anwesenheit des Empfängers keine Benachrichtigung erfolgte. Allerdings seien hier die Möglichkeiten der Regulierungsbehörde begrenzt.

„Wir sind kein Gericht“, so Steinmaurer, „Ich kann ihnen nicht helfen, wenn der Postler wieder nicht anläutet.“ Bei den Postdiensten komme hinzu, dass nur der Versender Verfahren anstrengen dürfe. Wobei der Versender sich etwa für die billigere Zustellvariante direkt in den Abholshop entscheide. Sollte eine schriftliche Beschwerde beim Versender erfolglos sein, kann ein Schlichtungsantrag gestellt werden.

Streitwert zwischen 20 und 12.000 Euro
Im Bereich Telekommunikation und Medien gab es insgesamt 1667 Schlichtungsfälle – um acht mehr als im Jahr davor. Nur 83 davon betrafen Medien. Der durchschnittliche Streitwert lag bei 375 Euro. Es gebe Fälle mit einem Streitwert von 12.000 Euro und mit 20 Euro. In 74 Prozent der Fälle kam es zu einer Einigung.

Die meisten Schlichtungsverfahren gab es bei A1, gefolgt von Magenta – allerdings bei beiden Anbietern mit leicht rückläufiger Tendenz. Bei Drei und den Diskontanbietern gab es hingegen etwas mehr Verfahren als im Jahr 2024.

Starker Anstieg bei betrügerischen SMS
Bei den Betrugs-SMS – also die Vorspiegelung falscher SMS-Absender wie Banken, Finanzdienstleister und Behörden – gab es im Vorjahr mit 10.205 gemeldeten Fällen einen Anstieg um 60 Prozent. Mit der SMS-Trust-Verordnung der RTR soll diese Betrugsmasche zumindest eingebremst werden.

Die RTR führt dazu mit 1. Juli ein Register mit vertrauenswürdigen Absenderkennungen ein. Wer eine SMS mit einer entsprechenden Kennung verschicken möchte, muss die Senderkennung über den Mobilfunkanbieter an die RTR schicken. Ab 1. Oktober dieses Jahres werden ausschließlich vertrauenswürdige SMS zugestellt. Die Mobilfunkanbieter unterbinden dann SMS mit alphanumerischen Kennungen aus dem Ausland.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
25.03.2026 13:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Hersteller aus China
Smart-TV zeigt Werbung, wenn man auf HDMI wechselt
Krone Plus Logo
Gelungenes Edel-Handy
Motorola Signature im Test: Kampfansage an Samsung
Krone Plus Logo
Smarte Haushaltsgeräte
Warum mein neuer Kühlschank keinen Touchscreen hat
Krone Plus Logo
Hybrid-In-Ears im Test
Soundcore Aerofit 2 Pro: Zwei Stöpsel in einem!
Krone Plus Logo
Golfstaaten kaufen ein
Warum die Drohnenabwehr der Ukraine so gefragt ist
Newsletter
krone.at
krone.at

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
139.218 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
122.696 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
118.264 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3125 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1076 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
1008 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Digital
Neue Strategie
Aus für E-Auto-Projekt Afeela von Sony und Honda
„Nicht angeläutet“
Mehr Beschwerden zu Paket- und Telekomdiensten
Pilotprojekt
London testet Social-Media-Verbot an 300 Teenagern
„Erheblicher Druck“
AKM fordert KI-Vergütung für heimische Musiker
Fokus auf Unternehmen
OpenAI stellt überraschend KI-Video-App Sora ein

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf