Mehr Beschwerden zu Paket- und Telekomdiensten

„Wir sind kein Gericht“, so Steinmaurer, „Ich kann ihnen nicht helfen, wenn der Postler wieder nicht anläutet.“ Bei den Postdiensten komme hinzu, dass nur der Versender Verfahren anstrengen dürfe. Wobei der Versender sich etwa für die billigere Zustellvariante direkt in den Abholshop entscheide. Sollte eine schriftliche Beschwerde beim Versender erfolglos sein, kann ein Schlichtungsantrag gestellt werden.