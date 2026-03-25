London testet Social-Media-Verbot an 300 Teenagern

Bei dem jetzigen Test soll unter anderem herausgefunden werden, wie sich Einschränkungen und Verbote auf schulische Leistungen, den Schlaf und das Familienleben auswirken, hieß es am Mittwoch. Auch die Eltern spielen dabei eine Rolle: Sie werden in verschiedene Gruppen eingeteilt und erhalten laut dem Ministerium etwa Anweisungen, wie sie Beschränkungen auf den Smartphones ihrer Kinder umsetzen können. Danach werden sowohl die Teenager als auch die Eltern befragt.