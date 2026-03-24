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Experiment mit Folgen

3 Wochen ohne Smartphone: Schüler ziehen Bilanz

Kärnten
24.03.2026 07:00
Die Schüler des BORG Wolfsberg mit ihren Tastenhandys.
Die Schüler des BORG Wolfsberg mit ihren Tastenhandys.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Können Sie von einem Tag auf den anderen einfach Ihr Smartphone weglegen? Mehr als 72.000 Schüler österreichweit haben genau das getan und zwar sogar drei Wochen lang. Auch in Kärnten nahmen Schulen an dem Experiment teil. Der „Krone“ schildern sie ihre Erfahrungen. 

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Am 4. März fiel der Startschuss für ein ungewöhnliches Experiment: Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 18 Jahren legten für drei Wochen ihre Smartphones bewusst zur Seite. Für Notfälle griffen einige stattdessen zu einfachen Tastentelefonen. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Anton-Proksch-Institut der Sigmund-Freud-Uni in Wien.

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