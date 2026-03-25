AKM fordert KI-Vergütung für heimische Musiker

Nur 1,5 Prozent der AKM-Mitglieder haben demnach im Vorjahr mehr als 1000 Euro an Vergütung für die Music-On-Demand-Nutzung ihrer Werke erhalten. Zugleich habe die Streamingplattform Deezer kürzlich bekannt gegeben, dass rund 39 Prozent aller täglich hochgeladenen Musiktitel vollständig KI-generiert sind. Diese Entwicklung erzeuge „erheblichen Druck“ auf die Einnahmen der österreichischen Musikschaffenden, da es derzeit keine Vergütung für die Verwendung ihrer Werke als Grundlage für das Training von Künstlicher Intelligenz gibt.