BlackRock-Chef warnt: KI verstärkt Ungleichheit

Die Finanzmärkte wurden in den vergangenen Wochen durch mehrere geopolitische und makroökonomische Schocks erschüttert, darunter den Iran-Krieg. „Wir leben in einer Zeit, in der Dinge, die ein Jahrzehnt geprägt hätten, zur Routine geworden sind: Kriege mit globalen Auswirkungen, Billionen-Dollar-Unternehmen, eine grundlegende Neuordnung des internationalen Handels und das Aufkommen der bedeutendsten Technologie mindestens seit dem Computer“, schrieb Fink. „Die Gefahr besteht darin, dass wir uns so sehr auf den Lärm konzentrieren, dass wir vergessen, was wirklich zählt.“