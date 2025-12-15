Hoffen auf Weihnachtswunder für Maine-Coon „Sunny“

Zehn Jahre lang ein Herz und eine Seele

Seit dem Sommer 2015 sind die beiden unzertrennlich. Damals zog „Sunny“ als kleines Kätzchen gemeinsam mit ihrer Katzen-Mutter „Milo“ ein. Zehn Jahre gemeinsames Leben, zehn Jahre voller Vertrauen und stiller Zuneigung. Doch eine fortschreitende Polyneuropathie hat der Besitzerin nun die Möglichkeit genommen, ihre Hände zu benutzen – und damit auch, für ihre geliebte Katze sorgen zu können.

Eine Samtpfote mit sanftem Wesen

„Sunny“ ist eine typische Maine-Coon: imposant mit ihrem roten Fell, im Wesen zurückhaltend und sensibel. Seit dem Tod ihrer Mutter vor fünf Jahren lebt sie als Einzelkatze und hat sich in dieser Rolle eingerichtet. Sie ist eine Freigängerin, die die Terrasse und den Garten ihres Umfeldes schätzt.