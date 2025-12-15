Hoffen auf Weihnachtswunder für Maine-Coon „Sunny“

Wenn Krankheit zum Abschied zwingt: Eine 85-jährige Wienerin sucht aus gesundheitlichen Gründen dringend ein liebevolles Zuhause für ihre Maine-Coon-Katze. Die „Krone“-Tierecke hofft auf Ihr großes Herz!
Manchmal zwingt das Leben zu Entscheidungen, die das Herz brechen. In einer ruhigen Wohngegend in Wien-Hietzing lebt die zehnjährige Maine-Coon-Katze „Sunny“ – und ihre 85-jährige Besitzerin steht vor einer der schwersten Aufgaben ihres Lebens.
Zehn Jahre lang ein Herz und eine Seele
Seit dem Sommer 2015 sind die beiden unzertrennlich. Damals zog „Sunny“ als kleines Kätzchen gemeinsam mit ihrer Katzen-Mutter „Milo“ ein. Zehn Jahre gemeinsames Leben, zehn Jahre voller Vertrauen und stiller Zuneigung. Doch eine fortschreitende Polyneuropathie hat der Besitzerin nun die Möglichkeit genommen, ihre Hände zu benutzen – und damit auch, für ihre geliebte Katze sorgen zu können.
Eine Samtpfote mit sanftem Wesen
„Sunny“ ist eine typische Maine-Coon: imposant mit ihrem roten Fell, im Wesen zurückhaltend und sensibel. Seit dem Tod ihrer Mutter vor fünf Jahren lebt sie als Einzelkatze und hat sich in dieser Rolle eingerichtet. Sie ist eine Freigängerin, die die Terrasse und den Garten ihres Umfeldes schätzt.
Wer sich Zeit nimmt und sie nicht bedrängt, wird mit zartem Plaudern belohnt, mit Kuscheleinheiten und aktivem Spieltrieb. Ein geriatrischer Check im November zeigte: „Sunny“ ist für ihr Alter gesund, keine Hüftprobleme, keine Arthrosen.
Das ideale Zuhause
Gesucht wird ein ruhiges Zuhause, idealerweise mit Freigang, ohne kleine Kinder oder Hunde. Menschen, die verstehen, dass Vertrauen Zeit braucht.
Wenn Loslassen Liebe bedeutet
Normalerweise gilt: Tiere nicht um die Feiertage vergeben oder aufnehmen. Doch dies ist kein normaler Fall! Es ist ein Notfall, geboren aus Liebe und der bitteren Erkenntnis, dass manchmal Loslassen die größte Form der Fürsorge ist.
Wenn Sie „Sunny“ ein Zuhause schenken möchten, steht Ihnen eine Tierfreundin gerne für alle Fragen zur Verfügung. Telefon: 0699/188 448 81.
