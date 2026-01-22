Fitness-Test: Wie sportlich sind Sie wirklich?

Diese Übung überprüft Ihr Gleichgewicht. Stellen Sie sich ohne Schuhe (oder mit flachem Schuhwerk) auf eine ebene Fläche und heben ein Bein so an, dass es frei in der Luft schwebt, ohne das Standbein zu berühren. Arme bleiben an der Seite oder in der Hüfte. Halten Sie die Position so lange wie möglich ohne Wackeln, Absetzen des Fußes oder Ausgleichsbewegungen. Die Zeit beginnt, sobald das Bein angehoben ist, und endet, wenn das Gleichgewicht nicht mehr gehalten werden kann.