Versöhnung auf Tschechisch

Da findet das jährliche Pfingsttreffen der bei Kriegsende brutal aus Böhmen und Mähren vertriebenen Sudetendeutschen im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erstmals in ihrer einstigen Heimat, nämlich in Brünn statt. Und zwar ausdrücklich unter dem Motto Versöhnung, also unter Absage an jeglichen Revanchismus. Und doch gibt es heftige Proteste dagegen, von den Kommunisten bis hin zu den rechten Regierungsparteien im Prager Parlament.