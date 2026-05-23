Mit Papas Audi um 90 km/h zu schnell unterwegs

Eine Polizeistreife wurde am späten Freitagabend auf der A1 Westautobahn im Bereich Enns auf einen Pkw aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam. Der Lenker nahm die Ausfahrt Enns Ost in Richtung Steyr und beschleunigte seinen Pkw massiv. Während der Nachfahrt durch die Beamten setzte der Lenker mehrere Geschwindigkeitsübertretungen inner- und außerorts bis über 90 km/h.