Mit Papas Audi um 90 km/h zu schnell unterwegs

Besonders eilig hatte es am Freitagabend ein 23-Jähriger in seiner Heimatstadt Enns. Bei der Nachfahrt der Beamten war er bis zu 90 km/h zu schnell unterwegs. Der Audi, der auf den Papa des Jungrasers angemeldet ist, wurde beschlagnahmt.
Eine Polizeistreife wurde am späten Freitagabend auf der A1 Westautobahn im Bereich Enns auf einen Pkw aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam. Der Lenker nahm die Ausfahrt Enns Ost in Richtung Steyr und beschleunigte seinen Pkw massiv. Während der Nachfahrt durch die Beamten setzte der Lenker mehrere Geschwindigkeitsübertretungen inner- und außerorts bis über 90 km/h.
Der Pkw-Lenker konnte schließlich durch die Beamten angehalten werden. Hinter dem Steuer saß ein 23-Jähriger aus Enns. Der Pkw, welcher auf den Vater des 23-Jährigen zugelassen ist, wurde beschlagnahmt. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wird mehrfach angezeigt.
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