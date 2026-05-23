Vor WM-Kracher: „Denken nicht ans Viertelfinale!“

Bernd Wolf hält nichts davon, sich zu sehr auf das Match gegen Deutschland zu versteifen: „Wir dürfen jetzt einen nicht zu großen Druck aufbauen. Wenn wir am Samstag nicht die nötigen Punkte einfahren, warum sollte es dann nicht noch gegen einen größeren Gegner klappen“, spielte er auf die danach verbleibenden Gruppenspiele gegen Finnland (Sonntag, 20.20 Uhr) und die USA (16.20) an. „Wir haben in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, dass wir auch gegen sie bestehen können.“