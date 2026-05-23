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„Sind nicht von mir!“

Wieder Betrugsversuch im Namen von Bürgermeisterin

Oberösterreich
23.05.2026 09:00
Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek warnt vor gefälschten E-Mails in ihrem Namen.
Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek warnt vor gefälschten E-Mails in ihrem Namen.(Bild: Krone-Collage/Horst Einöder/Flashpictures, Screenshot)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Nach verschiedenen Städten und Ortschaften im Zentralraum geriet nun auch Leonding in Obeerösterreich ins Visier von Betrügern. Der Name von Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek wurde in gefälschten E-Mails verwendet, die Bürger dazu veranlassen wollen, Gutscheinkarten zu kaufen und deren Codes zu übermitteln.

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Mehrere Bekannte haben mir geschrieben, ob diese Nachrichten von mir kommen“, berichtet Sabine Naderer-Jelinek (SPÖ), Bürgermeisterin von Leonding. Es waren nämlich schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit dubiose E-Mails unter ihrem Namen verschickt worden. Darin wurden die Empfänger um schriftliche Antwort und Hilfe bei einer undefinierten Aufgabe gebeten.

Nicht übermitteln!
„Ich habe natürlich sofort einen Whats-App-Status gepostet und auch über alle anderen Kanäle der Stadt verkündet, dass die Mails natürlich nicht von mir kommen“, stellte die Stadtchefin klar. „Wer antwortet, was jemand ausprobiert hat, der wird anscheinend in der nächsten Mail um Gutscheinkarten gebeten“, so Naderer-Jelinek. Diese dürfe man keinesfalls kaufen bzw. die Codes weitergeben, weil es sich dabei um Betrug handelt.

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Ignorieren oder nachfragen
„Es steht zwar mein Name als Absender dabei, die Adresse ist aber eine eigenartige, kurze GMX-Adresse, die nichts mit mir zu tun hat.“ Die Politikerin rät: „Am besten nichts anklicken, im Zweifelsfall ignorieren oder bei uns anrufen, ob die Mail echt ist.“ Auch in Wilhering, Traun und Pasching wurden die Namen der Ortschefs für Betrugsversuche missbraucht.

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