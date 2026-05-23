Wieder Betrugsversuch im Namen von Bürgermeisterin

Nicht übermitteln!

„Ich habe natürlich sofort einen Whats-App-Status gepostet und auch über alle anderen Kanäle der Stadt verkündet, dass die Mails natürlich nicht von mir kommen“, stellte die Stadtchefin klar. „Wer antwortet, was jemand ausprobiert hat, der wird anscheinend in der nächsten Mail um Gutscheinkarten gebeten“, so Naderer-Jelinek. Diese dürfe man keinesfalls kaufen bzw. die Codes weitergeben, weil es sich dabei um Betrug handelt.