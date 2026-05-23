20-Jähriger stürzte auf der Zugspitze in den Tod

Der deutsche Staatsbürger mit kasachischen Wurzeln ist laut Bergrettung 20 Jahre alt und wollte mit seinem gleichaltrigen Freund, einem Deutschen mit ukrainischen Wurzeln, die Zugspitze über die Stopselzieher-Route besteigen. Dazu brachen die beiden jungen Männer am Freitag gegen 19.30 Uhr von Ehrwald aus auf. Ihr Plan: während des Aufstiegs den Sonnenuntergang und am Gipfel den Sonnenaufgang zu beobachten. Ausgerüstet waren die beiden laut Polizei „lediglich mit Wanderschuhen, Stirnlampen und Grödeln“.