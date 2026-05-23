Bregenzer stehen im letzten Heimspiel unter Druck

Erst ein Sieg in der Fremde

Den wird es brauchen, will man auch in der neuen Saison in der HLA Meisterliga spielen. Aktuell liegen die Bregenzer in der Abstiegsrunde zwar auf Rang zwei und mit einem Sieg würde man punktmäßig mit Schwaz gleichziehen. Danach warten aber in Hollabrunn (30. Mai) und bei der HSG Graz (3. Juni) noch zwei Auswärtsspiele. Und in fremden Hallen gab es für die Festspielstädter in dieser Spielzeit bislang nur einen einzigen Sieg. Den feierte man aber in der letzten Runde des Grunddurchgangs bei Hollabrunn...