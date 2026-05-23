Bregenzer stehen im letzten Heimspiel unter Druck

Der Abstiegskampf in der HLA Meisterliga geht in die ganz heiße Phase! Rekordmeister startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen Schwaz in die Rückrunde des Abstiegsplayoff. Und hofft darauf, dass die Partie gegen die Tiroler nicht die vorerst letzte in der höchsten Liga vor heimischen Fans sein wird.
„Mit den Schwazern haben wir in dieser Saison noch eine Rechnung offen“, präsentiert sich der Bregenzer Rückraumspieler Dian Ramic vor dem heutigen Heimduell mit den Tirolern (18.30/live auf SPORT Krone) in der Abstiegsrunde der HLA Meisterliga kämpferisch. „Auch, weil wir jedes Aufeinandertreffen auf Augenhöhe stattgefunden hat.“
Knappe Duelle
So brachten die zwei Grunddurchgangspartien keinen Sieger. Im November trennten sich die Teams in Bregenz 35:35, wobei die Gastgeber über weite Strecken in Führung lagen und erst fünf Sekunden vor der Schlusssirene den Sieg aus der Hand gaben. Und auch in Schwaz kassierte man beim 31:31 erst kurz vor Spielende den Ausgleich.
Finale steigt auswärts
Im ersten Duell in der Abstiegsrunde setzte es am 1. Mai in Tirol eine 36:39-Pleite – die man heute vergessen machen will. Dabei baut der Rekordmeister auch ganz stark auf das Publikum in der Handball-Arena Rieden. „Da es das letzte Heimspiel in der Saison sein wird, erwarte ich eine geile Stimmung“, sagt Ramic und verspricht den Fans „vollen Einsatz und Willen den Sieg einzufahren. Wir sind motiviert und werden uns gut auf die Schwazer vorbereiten mit vollem Fokus auf einen erfolgreichen Abschluss in unserer Halle.“
Erst ein Sieg in der Fremde
Den wird es brauchen, will man auch in der neuen Saison in der HLA Meisterliga spielen. Aktuell liegen die Bregenzer in der Abstiegsrunde zwar auf Rang zwei und mit einem Sieg würde man punktmäßig mit Schwaz gleichziehen. Danach warten aber in Hollabrunn (30. Mai) und bei der HSG Graz (3. Juni) noch zwei Auswärtsspiele. Und in fremden Hallen gab es für die Festspielstädter in dieser Spielzeit bislang nur einen einzigen Sieg. Den feierte man aber in der letzten Runde des Grunddurchgangs bei Hollabrunn...
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