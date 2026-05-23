Oklahoma geht in der Halbfinal-Serie in Führung

Die Oklahoma City Thunder sind im Halbfinale der NBA gegen die San Antonio Spurs zum ersten Mal in Führung gegangen. Der Titelverteidiger gewann das dritte Spiel der Serie am Freitag in Texas nach katastrophalem Beginn mit 0:15-Rückstand noch 123:108.
Die besten Werfer der Partie waren Shai Gilgeous-Alexander und Victor Wembanyama mit je 26 Punkten. Spiel vier steigt in der Nacht auf Montag wieder in San Antonio.
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