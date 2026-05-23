Drama, Liebe, Alltag:

Bahati Venus und Marzio im flotten Pärchen-Check

Adabei-TV Clips
23.05.2026 10:00
0 Kommentare

Wer braucht morgens länger im Bad, wer ist die größere Dramaqueen, und wer kann einfach nicht die Finger vom Handy lassen? Reality-Tv-Star Bahati Venus und ihr Verlobter Marzio liefern im ehrlichen Pärchen-Check überraschende Antworten – und geben vor ihrer Hochzeit, die im September stattfinden soll, Einblicke in ihren Beziehungsalltag.

Weitere Videos
Jon Favreau Pascal als Mando
„Krone“-Interview
Jon Favreau bringt Star Wars zurück ins Kino
Watchlist Clips
Hottie-Alarm
Dieses heiße Duo lässt die Fans durchdrehen!
Adabei-TV Clips
Zeitlos schön: Cher vor wenigen Tagen bei der Met Gala in New York – heute wird sie 80.
Happy Birthday!
Ikone auf vielen Ebenen: Cher ist 80 Jahre alt
Unterhaltung
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf