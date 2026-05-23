Bahati Venus und Marzio im flotten Pärchen-Check

Wer braucht morgens länger im Bad, wer ist die größere Dramaqueen, und wer kann einfach nicht die Finger vom Handy lassen? Reality-Tv-Star Bahati Venus und ihr Verlobter Marzio liefern im ehrlichen Pärchen-Check überraschende Antworten – und geben vor ihrer Hochzeit, die im September stattfinden soll, Einblicke in ihren Beziehungsalltag.