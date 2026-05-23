25 km Stau an Grenze: Hilfe, die Deutschen kommen!

Schon Samstagfrüh bildeten sich die erwarteten langen Staus im Pfingstreiseverkehr. Nach einem Unfall in Bayern ging dort nichts mehr, schnell war die Blechschlange 25 Kilometer lang! Inzwischen kommt es auch auf der A10 und der A1 in Salzburg zu Verzögerungen.
Nach einem Unfall und einem defekten Wohnwagen, der auf der Überholspur zum liegen kam, ging in Bayern fast nichts mehr. Schnell war der Stau 25 Kilometer lang. Zwischen dem Chiemsee und Puch/Urstein betrug die Verzögerung am Vormittag eineinhalb Stunden!
Auch in Salzburg setzte sich die Geduldsprobe fort. Am Vormittag startete die Asfinag die Blockabfertigung vor der Einhausung Flachau. Auch hier dauert es jetzt länger. Ebenfalls Stau gibt es auf der A1 Richtung Wien zwischen Thalgau und Mondsee. Hier war ebenfalls ein Unfall der Auslöser.
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