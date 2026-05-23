25 km Stau an Grenze: Hilfe, die Deutschen kommen!

Auch in Salzburg setzte sich die Geduldsprobe fort. Am Vormittag startete die Asfinag die Blockabfertigung vor der Einhausung Flachau. Auch hier dauert es jetzt länger. Ebenfalls Stau gibt es auf der A1 Richtung Wien zwischen Thalgau und Mondsee. Hier war ebenfalls ein Unfall der Auslöser.