Zwei Schwerverletzte bei Unfällen mit E-Scootern

Zu dem Unfall in Prutz (Bezirk Landeck) kam es gegen 19.20 Uhr. Der 14-jährige Einheimische fuhr mit dem E-Scooter eines Freundes eine steile Straße hinab. Der Freund soll ihn vorher noch darüber informiert haben, dass das Gefährt nur eingeschränkte Bremsleistung hatte. Genau das wurde dem Jugendlichen zum Verhängnis: Er konnte nicht anhalten und prallte in einer Rechtskurve gegen eine Betonwand.