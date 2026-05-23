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Bursche, Drogenlenker

Zwei Schwerverletzte bei Unfällen mit E-Scootern

Tirol
23.05.2026 09:04
Die Bremsen des E-Scooters funktionierten nur eingeschränkt, weshalb eine 14-Jähriger beim ...
Die Bremsen des E-Scooters funktionierten nur eingeschränkt, weshalb eine 14-Jähriger beim Abwärtsfahren stürzte. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Im Tiroler Oberland kam es am Freitagabend kurz hintereinander zu zwei schweren Stürzen von E-Scooter-Fahrern. Zunächst stürzte in Prutz ein 14-Jähriger, weil die Bremsen seines geliehenen Rollers versagten. Wenig später stürzte ein 35-Jähriger in Reutte aufgrund zu hoher Geschwindigkeit.

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Zu dem Unfall in Prutz (Bezirk Landeck) kam es gegen 19.20 Uhr. Der 14-jährige Einheimische fuhr mit dem E-Scooter eines Freundes eine steile Straße hinab. Der Freund soll ihn vorher noch darüber informiert haben, dass das Gefährt nur eingeschränkte Bremsleistung hatte. Genau das wurde dem Jugendlichen zum Verhängnis: Er konnte nicht anhalten und prallte in einer Rechtskurve gegen eine Betonwand. 

Der Bursche, der weder Helm noch Schutzausrüstung trug, erlitt dabei eine schwere Verletzung am Handgelenk bzw. Arm, außerdem verletzte er sich am Knie. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden.

Zitat Icon

Der Freund des 14-Jährigen hat diesen vor Fahrtantritt über die eingeschränkte Bremsleistung bei seinem Scooter in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei in einer Aussendung

Lenker wollte abspringen, verletzte sich
Kurz nach 21 Uhr krachte es dann in Reutte. Dort war ein 35-jähriger Einheimischer mit einem E-Scooter unterwegs, als es ihm wegen Bodenunebenheiten den Lenker verschlug und er aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit die Kontrolle verlor.

„Der 35-Jährige versuchte noch abzuspringen, kam jedoch zu Sturz und verletzte sich dabei schwer an der linken Hand und unbestimmten Grades im Bereich der Hüfte“, berichtet die Polizei. 

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Drogentest verlief positiv
Der Mann setzte selbst die Rettungskette in Gang, er wurde ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Als der Mann daraufhin dem Amtsarzt vorgeführt wurde, stellte dieser außerdem eine Übermüdung fest. Nun erwartet den Einheimischen eine Anzeige bei der BH Reutte.

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