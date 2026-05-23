Tonies entfernt Sprecher aus beliebtem Hörspiel

Eltern äußerten Sorge

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass sich „viele Eltern und auch Handelspartner“ mit „Sorgen und Bedenken“ an die Firma gewandt hätten. Dieses Feedback nehme man „sehr ernst“. Deshalb habe Tonies den Verkauf des betroffenen Produkts zunächst auf der eigenen Webseite gestoppt und die Rolle neu aufnehmen lassen. Die überarbeitete Version sei mittlerweile wieder erhältlich.