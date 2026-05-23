Tonies entfernt Sprecher aus beliebtem Hörspiel

Der deutsche Schauspieler Christian Ulmen hat nach öffentlicher Kritik seine Sprecherrolle in den beliebten „Grüffelo“-Hörspielen des Spielwarenherstellers Tonies verloren. Das Unternehmen reagierte damit auf Sorgen von Eltern und Handelspartnern – und brachte die Geschichten bereits mit einer neuen Stimme neu auf den Markt.
Wie Tonies in Düsseldorf mitteilte, wird die Rolle der Maus in den beiden „Grüffelo“-Geschichten künftig nicht mehr von Ulmen gesprochen. Stattdessen übernimmt nun Sprecher Tim Kreuer die Figur.
Eltern äußerten Sorge
Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass sich „viele Eltern und auch Handelspartner“ mit „Sorgen und Bedenken“ an die Firma gewandt hätten. Dieses Feedback nehme man „sehr ernst“. Deshalb habe Tonies den Verkauf des betroffenen Produkts zunächst auf der eigenen Webseite gestoppt und die Rolle neu aufnehmen lassen. Die überarbeitete Version sei mittlerweile wieder erhältlich.
Hintergrund der Debatte sind Vorwürfe von Ulmens Ex-Frau, der Schauspielerin Collien Fernandes. Sie wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Christian Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.
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