Formel-1-Legende in Villa überfallen und verletzt!

Schock um Formel-1-Legende Alain Prost! Der vierfache Weltmeister und seine Familie sollen in ihrer Villa am Genfer See von mehreren maskierten Männern überfallen worden sein.
Wie die Schweizer Nachrichtenseite „Blick“ berichtet, drangen am Dienstagmorgen mehrere maskierte Männer in die Villa von Alain Prost im schweizerischen Nyon, rund 15 Kilometer nördlich von Genf, ein. Der Überfall ereignete sich demnach gegen 8.30 Uhr.
Dem Bericht zufolge griffen die Täter sofort die Formel-1-Legende und ihre Familie an. Wie die Räuber ins Haus gelangen konnten, war zunächst unklar.
Sohn musste Safe öffnen
Beim Zusammentreffen mit den Tätern soll Prost leicht am Kopf verletzt worden sein. Besonders dramatisch: Im weiteren Verlauf des Überfalls zwangen die Räuber einen der Söhne des Franzosen, den Familiensafe zu öffnen. Was genau die Täter aus der Villa mitnahmen, ist aktuell noch unklar.
Laut Bericht könnte die Bande es auf die wertvolle Uhrensammlung der Motorsport-Ikone abgesehen haben. Eine groß angelegte Fahndung nördlich von Genf, bei der auch Hundestaffeln zum Einsatz kamen, verlief zunächst erfolglos. Da die Täter:innen möglicherweise nach Frankreich geflüchtet sind, wurde inzwischen auch die französische Polizei eingeschaltet.
Legendäre Duelle mit Senna
Alain Prost zählt zu den größten Namen der Formel-1-Geschichte. Der Franzose bestritt 199 Grands Prix, feierte 51 Siege und holte vier Weltmeistertitel in den Jahren 1985, 1986, 1989 und 1993. Unvergessen sind vor allem seine legendären Duelle mit seinem großen Rivalen Ayrton Senna in den 1980er- und 1990er-Jahren. Der heute 71-Jährige ist Vater von vier Kindern.
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