Formel-1-Legende in Villa überfallen und verletzt!

Sohn musste Safe öffnen

Beim Zusammentreffen mit den Tätern soll Prost leicht am Kopf verletzt worden sein. Besonders dramatisch: Im weiteren Verlauf des Überfalls zwangen die Räuber einen der Söhne des Franzosen, den Familiensafe zu öffnen. Was genau die Täter aus der Villa mitnahmen, ist aktuell noch unklar.